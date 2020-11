Il video della bambina che canta la ninna nanna al cucciolo come se fosse suo figlio è di una tenerezza senza confini. E, infatti, sta facendo il giro del web. Ma non è solo la dolce vocina della piccola a commuovere chi ascolta la sua canzone. Altrettanto dolce è la reazione del suo cucciolo: un amore!

Fonte YouTube USA Today

Questa è la storia di una bambina dolcissima che tratta il suo cucciolo come se fosse suo figlio. Seguendo l’esempio di mamma e papà e utilizzando dolcezza e amore per trattarlo in ogni momento della giornata.

Protagonisti del video una bambina e il suo nuovo cane, che ha deciso di chiamare Petunia. Il rapporto tra i due è tenerissimo fin dall’inizio, come dimostrano le immagini che sono state diffuse.

Fonte YouTube USA Today

Quando si parla di rapporto tra bambini e cani, è proprio questo legame che intendiamo. Un’unione che durerà per sempre e che legherà in maniera indissolubili i protagonisti. Proprio come avviene in questa storia.

La bambina, forse per far subito sentire a suo agio a casa il nuovo cucciolo, lo prende in braccio come se fosse un neonato, lo culla e gli canta una dolce canzone. Una ninna nanna come quella che, probabilmente, i suoi genitori le hanno sempre cantato fin da piccolina.

Fonte YouTube USA Today

Mentre la bambina le canta la ninna nanna, il cucciolo non può far altro che addormentarsi tra le sue braccia, perché si sente protetto e finalmente al sicuro.

Fonte Pixabay

La ninna nanna al cucciolo sarà il video più bello che vedrete oggi

Mentre il cucciolo si addormenta si può vedere la fiducia e la tranquillità dipinte sul suo volto finalmente rilassato.

Fonte YouTube USA Today

Mentre la bambina mostra un adorabile sorriso, soddisfatta di essere riuscita ad addormentare il suo adorato cucciolo.