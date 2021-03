Una mamma di nascosto dalla figlia registra un momento davvero molto commovente. La bambina condivide lo spiedino con il cane randagio che si è avvicinati al tavolino dove la coppia stanno mangiando. La piccola ha davvero un cuore d’oro, come ha raccontato la madre che poi ha pubblicato il filmato sui social network.

Fonte Pixabay

Il video è stato realizzato nel febbraio dello scorso anno, durante un evento che si è svolto all’aperto nella città dove Solange Maria de Jesus vive: Nova Brasilândia D’Oeste, comune del Brasile nello Stato di Rondônia, parte della mesoregione del Leste Rondoniense e della microregione di Alvorada d’Oeste.

La donna era insieme alla figlia Rebeca. Si erano fermate un attimo a mangiare qualcosina, in uno dei tavolini sistemati. La bambina aveva preso uno spiedino di carne. Ma si era subito accorta che anche qualcun altro lo voleva: un cane randagio che aveva cominciato a girare intorno al loro tavolino.

Solange Maria de Jesus si è messa a registrare un filmato di nascosto dalla figlia, quando si è accorta che facendo finta di niente e senza dare nell’occhio Rebeca aveva preso un pezzo di carne con la mano e l’aveva lanciato al povero animale senza casa.

In realtà non è la prima volta che lo fa. Solange Maria de Jesus ha raccontato che sua figlia Rebeca approfitta di fiere di questo tipo, per chiedere sempre di comprare qualcosa da mangiare. Non per se, ma per aiutare i cani randagi che di solito si aggirano in cerca di fortuna.

Bambina condivide lo spiedino con il cane randagio senza farsi vedere dalla madre

Rebeca pensava che la mamma fosse distratta dal cellulare e ha fatto tutto con discrezione, per sfamare quel povero animale di strada.

Il video è stato ripubblicato dalla pagina su Instagram Celebridades News dove ha ottenuto oltre 600mila visualizzazioni e centinaia di commenti da parte degli internauti che hanno lodato il gesto di Rebeca.