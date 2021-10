La bambina di 1 anno abbraccia il cane e la scena è incantevole (VIDEO)

Questo è il video più dolce che vedrai oggi. Protagonisti due cuccioli: uno di essere umano, una bellissima bimba con il suo vestitino colorato. E un cane. Il filmato ritrae il momento esatto in cui la bambina di solo 1 annoabbraccia il cane. Ovviamente il video è stato pubblicato sui social network. E la scena ha già incantato il web.

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Il video è stato pubblicato giovedì 9 settembre 2021 sulla pagina YouTube di ViralHog e ritrae il tenero momento in cui una bambina fa le coccole all’adorato (e adorabile) cane di famiglia. Una scena decisamente usuale in tutte le case in cui si dà la possibilità ai bambini di crescere insieme a un amico peloso.

Ella ha solo un anno. Vive con la famiglia a Gilbert, città dell’Arizona, negli Stati Uniti d’America. Insieme a lei in casa c’è anche Thor, un Alaskan Malamute di 7 anni. Pare che i due abbiano un rapporto indissolubile. Da quando è nata il cane è il suo angelo custode su questa terra: giocano e stanno insieme come due fratelli.

Nel video la mamma è riuscita a riprendere un momento di dolcezza, che ritrae la sua Ella e il suo Thor. Il cane sta riposando in cucina. La piccola lo vede, si avvicina a lui e lo abbraccia teneramente.

Così, senza un motivo, solo per dimostrare all’Alaskan Malamute quanto il suo amore è grande. Del resto non c’è bisogno di un motivo per abbracciare un grande amico, non ti pare?

Fonte foto da video YouTube di ViralHog

Bambina di 1 anno abbraccia il cane e commuove il web

La pubblicazione ha già raggiunto oltre 45.000 visualizzazioni, 2.500 reazioni e decine di commenti pieni d’amore, di persone che condividono questa dolcezza con tutti i loro contatti.

Che aspetti, allora, condividila anche tu per regalare un momento di tenerezza.