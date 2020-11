Kate Middleton e il marito, il principe William, insieme ai loro tre figli (George, Charlotte e Louis) sono in lutto per la morte di un componente amatissimo della loro famiglia. È infatti morto il cane Lupo, il Cocker Spaniel nero che da 9 anni viveva con loro. Un momento molto triste per la famiglia reale inglese.

Fonte Instagram kensingtonroyal

Kensington Palace sarà in lutto in questi giorni, per la perdita di un cane che era molto amato da tutti quanti. A dare l’annuncio sono stati i diretti interessanti, distrutti dal dolore per questa dipartita.

Kate e William, infatti, hanno dovuto salutare per sempre il cane Lupo, un Cocker Spaniel nero che si è spento. Viveva con loro da 9 anni e di fatto era diventato parte integrante della famiglia reale inglese.

Fonte YouTube The Celebritist

I Duchi di Cambridge sulla loro pagina Instagram ufficiale hanno voluto dare il triste annuncio, prima che si diffondesse sulla stampa il lutto che li ha colpiti.

Lo scorso week end abbiamo purtroppo perso il nostro caro cane, Lupo, che si è spento. E’ stato nel cuore della nostra famiglia per i nove passati anni e ci mancherà così tanto.

Lupo era un Cocker Spaniel nero. Viveva con la famiglia reale dal 2011. Era figlio di Ella, un cane che apparteneva ai genitori di Kate Middleton.

Il nome sembra gli sia stato dato proprio dalla Duchesse, in onore dello stemma di famiglia della nonna. E Lupo era anche il protagonista di “Le avventure di Lupo, il cane reale“, una saga di libri per bambini.

Fonte Instagram kensingtonroyal

Morto il cane Lupo: per ogni famiglia un dolore grande quello della perdita del proprio pets

Quando una famiglia perde il proprio animale domestico, è sempre un lutto troppo grande e troppo forte da superare.

Fonte Pixabay

Siamo vicini al dolore di Kate e William e dei loro figli, i principini George, Charlotte e Louis. Certi che Lupo veglierà su di loro dal Ponte dell’arcobaleno.