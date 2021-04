Bambino salva un cane caduto accidentalmente in un canale. L’animale non riusciva più a venire fuori da quella che era diventata per lui una trappola. E se non fosse intervenuto in tempo questo ragazzino coraggioso, forse non ce l’avrebbe fatta. Adesso tutti lo acclamano come un piccolo grande eroe.

Nini Ragos vive nelle Filippine. Stava andando al mercato per qualche commissione con la mamma quando ha visto un cane in pericolo in un ruscello. Non ci ha pensato su due volte.

Il ragazzo si è buttato nel ruscello ad Amparo Subdivision – Caloocan, per riuscire a salvare il cane rimasto intrappolato nel canale. L’animale tremava, sembrava fosse lì da tantissimo tempo e lui non ha assolutamente esitato. Si è gettato nel canale per poterlo trarre in salvo.

Prima il ragazzino ha tentato di chiedere aiuto. Ma quando ha capito che nessuno avrebbe accolto il suo appello ha deciso di scendere con cautela nel ruscello.

E così si è avvicinato al cane che, secondo quanto riportato dalla stampa locale, è una femmina ed è una mamma di sei cuccioli. Non poteva muoversi da quel ruscello, dal momento che aveva qualche piccolo problema alle zampe posteriori.

Dopo aver raggiunto la cagnolina, per fortuna qualcuno si è deciso a dargli una mano. E grazie a un secchio e a una fune è riuscito a mettere in salvo la mamma a quattro zampe.

Il cane non era randagio. Aveva una casa, ma la proprietaria si era dovuta assentare per motivi famigliari. La donna aveva affidato l’animale a un vicino che però l’aveva persa. Il ragazzo l’ha anche portata dal veterinario, dove è rimasta in osservazione per qualche tempo.

Bambino salva un cane e diventa un eroe

Da quando il video è stato diffuso sui social network il ragazzino è considerato un vero e proprio eroe. Quante altre persone avrebbero rischiato la loro vita per poter salvare un cane in difficoltà in un canale?