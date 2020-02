Bandit il cane che non voleva adottare nessuno Bandit il cane che non voleva adottare nessuno, a causa della sua condizione..

Bandit è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita semplice. La sua storia ha colpito migliaia di persone, per ciò che ha passato. E’ stato trovato dai volontari del rifugio, a vivere come randagio. La sua condizione era molto grave e vederlo è stato davvero difficile.

Era abituato a vivere sulla strada, senza che nessuno si prendesse cura di lui. Non ha mai avuto un po’ di amore e di affetto da parte di una famiglia.

Quando i volontari lo hanno trovato, sapevano che non potevano fare finta di niente e per questo motivo, lo hanno preso e portato nella clinica veterinaria della loro città.

Bandit era affetto dalla filaria e per questo il medico ha deciso di sottoporlo ad una cura antibiotica. Purtroppo però, queste medicine, hanno portato a una grave infezione che gli ha completamente paralizzato le zampe posteriori.

Questa situazione ha distrutto completamente il cucciolo ed infatti era sempre triste e depresso. I volontari di Society Of Humane Friends della Georgia, appena sono venuti a conoscenza di questa notizia, si sono messi subito a lavoro, per creare una sedia a rotelle adatta a lui.

Grazie a questo nuovo oggetto, Bandit ha ritrovato la felicità che aveva perso. Sin da subito ha imparato a correre e camminare, proprio come gli altri cani. E’ proprio in quel momento, che i ragazzi hanno deciso di fare gli annunci per la sua adozione.

Si sono presentate quattro famiglie per lui, ma tutte lo hanno sempre riportato indietro, perché quando arrivavano a casa, capivano che la situazione era molto più grave di quello che credevano. Ecco il video della sua storia di seguito:

Un giorno, un uomo chiamato Darrel Rider, insieme a sua moglie Sue, hanno letto uno di questi annunci e sin da subito ha capito che con questo cane avrebbe avuto un legame speciale. Il signore è affetto dalla stessa condizione di Bandit ed anche lui usa la sedia a rotelle per muoversi.

Quando i due si sono incontrati per la prima volta, è nato qualcosa di speciale ed oggi, vederli insieme è meraviglioso. Ogni cane merita una seconda possibilità di vita, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto..

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Nessuno voleva adottare Clefford a causa del suo aspetto