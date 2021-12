Bassotto lava i panni in una bacinella. Il video è imperdibile

Hai mai visto un bassotto che lava i panni in una bacinella? C’è sempre una prima volta per tutto. Anche per vedere un dolce cane a salsiccia, come spesso è chiamata questa razza di cane per la sua forma davvero singolare, che si mette davvero a fare il bucato in una bacinella. Ovviamente il video è diventato ben presto virale.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Ti presentiamo Mojo, il cane bassotto che è diventato virale su internet dopo aver mostrato come si fa il bucato. Il dolce cagnolino sembra divertirsi mentre aiuta il suo proprietario a lavare i panni che si trovavano a mollo in due bacinelle già piene di acqua.

Per contribuire anche lui alle faccende domestiche, ecco che Mojo mette le zampe anteriori all’interno di una bacinella, tirando i vestiti da una parte all’altra, proprio come li stesse lavando davvero. Si vede che l’ha visto fare al suo proprietario e ha deciso di provare anche lui questo nuovo spassoso divertimento.

Mojo lava i panni.

Questo il semplice commento del proprietario, che ha deciso di registrare la scena bizzarra nella sua casa di Antipolo, nelle Filippine, l’8 novembre scorso. In seguito il video è stato ripreso anche dal canale YouTube ViralHog quattro giorni dopo, facendo in breve tempo il giro del mondo e diventando virale. Non capita tutti i giorni di vedere un cane salsiccia fare il bucato, non ti pare?

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Bassotto lava i panni in una bacinella e diventa la star su un canale YouTube con il suo video

Il video pubblicato su YouTube ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e centinaia di mi piace. C’è chi sottolinea che i cani amano l’acqua e giocare con l’acqua, quindi è naturale.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Ma hai notato che guarda anche in camera? Forse per sincerarsi che abbia preso il suo lato migliore per diventare una star!