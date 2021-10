La piccola Bea è una gattina molto dolce che è diventata famosa sui social da pochi giorni. Questo perché i gestori della clinica veterinaria, hanno deciso di far conoscere a tutti il suo lavoro e soprattutto l’amore dimostra nel curare chi in quel momento è meno fortunato di lei.

Storie simili sono davvero bellissime e meritano di essere conosciute. Sono l’ennesima dimostrazione che gli animali possono fare qualcosa di davvero incredibile.

Tutto è iniziato quando un gruppo di volontari hanno trovato la piccola Bea che viveva come randagia. Le sue condizioni erano molto gravi.

L’hanno portata in fretta nel loro rifugio e dopo la visita medica, hanno scoperto una triste realtà. La dolce gattina aveva la coda tagliata, poiché qualche persona crudele aveva deciso di divertirsi con lei.

Era magra e debole. Si vedeva che stava soffrendo e che aveva bisogno di aiuto. Non potevano lasciarla anche loro. Per questo i ragazzi si sono messi in fretta a lavoro per farla tornare a stare bene.

Nonostante l’impegno ed il lavoro di queste persone dal cuore enorme, la piccola non riusciva proprio a riconquistare la fiducia negli esseri umani. Ogni volta che una famiglia si presentava per conoscerla, lei andava a nascondersi.

Il lavoro di Bea e dei suoi fratellini a quattro zampe

È proprio per questo motivo che uno dei volontari hanno deciso di tenerla nella loro clinica veterinaria, chiamata Look Ahead Vet. La piccola si fida di quelle persone ed è felice di aiutare chi ne ha più bisogno.

Ovviamente non è sola e con lei ci sono: Elfie, Uno, Peggy, Oj e Theo. Sono una squadra ben affiatata e tutti dicono che si impegnano per fare al meglio i loro doveri.

La piccola Bea ama girare per le gabbie e soprattutto cerca in tutti i modi di confortare gli animali che stanno soffrendo. Vederla è davvero bellissimo, poiché ha avuto una seconda possibilità di vita davvero speciale.