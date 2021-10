Beagle aiuta i genitori a cambiare il pannolino del bambino (VIDEO)

Questa è la storia di un Beagle che aiuta i genitori in una faccenda di casa che non tutti avrebbero stomaco di reggere. Alzi la mano chi si offrirebbe volontario per aiutare durante il cambio del pannolino del bambino appena nato. Non molte mani in alto, vero. Charlie The Beagle, invece, non esita mai e quando può essere d’aiuto lo fa sempre volentieri. Per i suoi umani, questo e anche molto altro.

Fonte foto da video YouTube di Charlie The Beagle

Charlie è un dolcissimo cane di razza Beagle che durante il cambio dei pannolini si dà spesso da fare come assistente. Perché sa bene che per crescere un piccolo ci vuole una comunità intera, in questo caso una famiglia intera, di cui lui si sente parte.

Di solito siamo abituati a vedere cani che dondolano i neonati nei passeggini, che li proteggono, che vegliano su di loro mentre dormono, che si fanno fare di tutto pur di vederli felici. Ma tu hai mai visto un cane intento a cambiare un pannolino?

Charlie lo fa e lo fa bene, pur di dare una mano a crescere Laura Olivia, la piccola bambina di casa. Lui è il fratello maggiore ed è compito suo aiutare i genitori Daniel e Julia che lo hanno accolto quando era piccolo nella loro casa in Irlanda.

Gli stessi genitori umani erano sorpresi di come spontaneamente e con impegno Charlie dava una mano a cambiare il pannolino della figlia. Così hanno deciso di registrare un video a testimonianza del suo duro lavoro come fratello maggiore.

Fonte foto da video YouTube di Charlie The Beagle

Beagle aiuta i genitori durante il cambio del pannolino, il video diventa virale

Nel video si vede Charlie che prende un pannolino pulito e lo passa a Julia. Per poi prendere quello sporco e buttarlo dentro il cestino apposito.

Fonte foto da video YouTube di Charlie The Beagle

Tutti vorremmo un assistente così in casa!