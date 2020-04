Bella è stata adottata, in molti hanno fatto richiesta Una bella notizia per Bella, il suo amico umano è deceduto per Covid, ma ora ecco cosa le è accaduto

Finalmente una bella notizia, Bella è stata adottata. Era rimasta sola, dopo che il dottor Roberto Mileti, ha perso la vita a causa del Covid-19. La sua storia è diventata presto virale e per lei sono arrivate moltissime richieste, ma alla fine è stato scelto un amico del suo proprietario.

Una vicenda incredibile, che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. La notizia ha fatto presto il giro del web e tutti ne sono felici.

In base alle informazioni che sono state rese note, il medico di Latina, in provincia di Roma, ha perso la vita, poiché ha contratto il Coronavirus.

I suoi colleghi hanno provato a fare il possibile per riuscire a salvarlo, ma alla fine, nonostante i loro disperati tentativi per lui non c’è stato nulla da fare ed il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Roberto Mileti, ha lasciato la sua famiglia, la sua cagnolina Bella e tutti i suoi amici. Per la cucciola, è stato pubblicato un appello su i social, in cui è stato scritto:

“Vi chiediamo con il cuore in mano, di aiutare Bella a trovare una super famiglia, in onore del suo papà eroe. Bella è stata ben educata e socializza con i suoi simili, sia maschi che femmine.

E’ tanto affettuosa e abituata a vivere in casa ed in giardino, brava al guinzaglio e perfetta in società. Ha cinque anni, è sterilizzata, vaccinata e microchippata, molto ben tenuta e sempre protetta da malattie parassitologiche. Non va d’accordo solamente con i gatti. Sarà affidata dopo questionario conoscitivo e previa visita di preaffido!”

In molti hanno fatto richiesta per adottarla, ma alla fine è stato deciso che la persona perfetta per lei, è un collega del suo proprietario Roberto Mileti ed insieme a lui, anche tutta la sua famiglia, poiché dolce ed amorevole, nei confronti della cucciola.

Una storia che ha avuto un lieto fine bellissimo.. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.