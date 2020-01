Bella la cagnolina scomparsa la notte di Capodanno Bella la cagnolina scomparsa la notte di Capodanno, si è spaventata a causa dei botti

La notte di Capodanno, Bella, la cagnolina di quattro anni di una donna chiamata Nekelle Phillips, è scomparsa. Si è spaventata a causa dei botti e nessuno è riuscita a fermarla. Di lei non si hanno più notizie e tutta la famiglia è distrutta per quanto accaduto.

Tutti vogliono fare il possibile per cercare di aiutare questa ragazza e la sua cucciola a riunirsi. Da quel giorno però, nessuno ha avuto notizie della piccola.

Bella è stata adottata dalla sua famiglia quattro anni fa, quando aveva solamente pochi mesi di vita e sin da subito ha instaurato un legame speciale con Nekelle. Ha aiutato molto la ragazza con tutti i suoi problemi di salute.

La notte di Capodanno, la donna era andata a trovare la sua famiglia e stavano festeggiando tutti insieme. La cagnolina infatti, era con loro nell’abitazione.

Durante il conto alla rovescia, subito dopo la mezzanotte, delle persone vicino la casa, hanno iniziato a sparare i loro botti e Bella, che è sempre stata una cagnolina molto paurosa, è scappata via.

Nekelle ha provato a fermarla, ma ogni suo tentativo è stato del tutto vano. La piccola infatti, è fuggita tra i campi e da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie. La famiglia è sconvolta e sta facendo il possibile per riuscire a trovarla il prima possibile.

Hanno tappezzato la città di volantini ed hanno anche offerto una ricompensa a chi riesce a riportare Bella dalla sua amata amica umana. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Purtroppo di questa dolce cagnolina non ci sono informazioni e tutti noi speriamo che riesca a riabbracciare tutti i suoi familiari il prima possibile.

Tutti i cani si spaventano nel sentire i botti ed è proprio per questo che vi chiediamo di evitare di spararli, poiché possono portare a conseguenze molto gravi, come in questo caso.

