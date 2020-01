Red il cane scomparso dopo il grave incidente con la famiglia Red il cane scomparso dopo il grave incidente con la famiglia, viene ritrovato dopo una lunga settimana di ricerche

La famiglia Stevenson ha adottato il piccolo Red quando era solo un cucciolo e sin da subito, hanno instaurato un rapporto molto speciale con lui. E’ sempre stato un cane dolce e fedele, infatti tutti i suoi amici umani sono stati molto orgogliosi di lui e del suo modo di essere.

La mattina di Natale, tutti insieme erano usciti per andare a Mayville, per poter passare insieme ai loro parenti, tutte le festività.

Durante il tragitto, però, la famiglia è stata vittima di un grave incidente e Michael e la sua compagna, hanno riportato diverse ferite, poiché la loro auto si è capovolta, a causa del ghiaccio.

Red però, è riuscito ad uscire dal veicolo e molto probabilmente, a causa del trauma e della paura, è scappato via. I suoi amici umani hanno chiesto aiuto ovunque, ma il loro incubo sembrava non avere fine.

La famiglia ha chiesto aiuto ogni giorno, per più di una settimana e molto spesso ricevevano diverse segnalazioni sul loro cagnolino, ma ogni volta scappava via. Era terrorizzato da tutto e da tutti.

Alla fine, la polizia ha deciso di prendere in mano la situazione e di usare una trappola per catturare il dolce cagnolino. Infatti hanno chiesto a tutta la gente di avvisarli in caso di avvistamento, ma di non avvicinarsi a lui.

Alla fine, una signora del posto ha chiamato gli agenti e li ha avvisati di aver trovato il piccolo Red. Le forze dell’ordine si sono recate subito sul posto e dopo diversi tentativi sono riuscite a catturarlo. Ecco il video della storia di seguito:

Alla fine il cucciolo, è stato portato dal veterinario per un controllo e poco dopo, i suoi amici umani hanno potuto riabbracciarlo. Il nuovo anno per la famiglia, è iniziato con un regalo speciale.

