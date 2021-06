Questa è la splendida storia di un ragazzo di nome James, che ha attivato la sua creatività pur di migliorare la vita del povero cagnolino della sua fidanzata Briana. Il piccolo Benny aveva subito un infortunio che lo aveva paralizzato alle zampette posteriori. L’intervento costava troppo, così il giovane ha trovato una soluzione alternativa ed economica per far felice il dolce peloso.

La vicenda è accaduta a Victorville, in California, ma ha ben presto fatto il giro del mondo intero.

James Stewart Paniagua e la sua fidanza Briana Ibarra, sono rimasti sconvolti nel vedere che il cucciolo Benny, una mattina come tante, aveva iniziato a presentare dei problemi di salute molto gravi.

Era un paio di giorni che si comportava in maniera strana. Era diverso dal solito e non aveva voglia di giocare e correre come al solito. Al mattino seguente non camminava più! Le sue zampe posteriori erano paralizzate.

Disperati, James e Briana hanno portato il cucciolo nella clinica veterinaria più vicina. Ma le loro speranze di vedere il cucciolo guarito, si sono spente in un secondo quando hanno saputo che un intervento sarebbe costato dagli 8.000 ai 10.000 dollari.

L’idea di James per aiutare Benny

Quella cifra era troppo alta anche solo per essere presa in considerazione dalla giovane coppia. Briana era davvero molto triste e il suo fidanzato ha iniziato a cercare su internet delle soluzioni alternative.

Quella cifra era davvero irraggiungibile per noi. Il dottore ci ha detto che anche senza intervento Benny poteva stare abbastanza bene. Certo non avrebbe più camminato come prima, ma poteva vivere. E per noi era già tanto.

James ha acceso il computer e si è messo a cercare delle sedie a rotelle per cani. Ma anche in quel caso, l’entusiasmo si è spento velocemente. I prezzi si aggiravano intorno ai mille dollari e anche quella era una cifra troppo alta per loro.

Riflettendo, al giovane è venuta in mente un’idea incredibile, funzionale e, allo stesso tempo, molto economica. Si è recato nel negozio di ferramenta più vicino ed ha acquistato dei tubi in PVC e altri materiali. Con un po’ di pazienza e olio di gomito è riuscito a costruire una sedia a rotelle per Benny davvero molto carina.

Grazie a James, il cucciolo ora può muoversi liberamente in giro per casa e giocare con la sua mamma e con i suoi fratelli pelosi.

