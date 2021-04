Cucciolo sulla sedia a rotelle adotta la volpe cieca

Gli animali ci insegnano ogni giorno quanto l’amore sia grande e quanto possiamo essere ogni giorno il supporto dell’altro. Questa è la storia di un povero cucciolo sulla sedia a rotelle che ha deciso di adottare una volpe cieca, diventando di fatto i suoi occhi. La loro è un’amicizia davvero molto profonda: dove va uno, va anche l’altra e viceversa.

Fonte Pixabay

Ana Lapaz-Méndez è una veterinaria che ha accolto nella sua vita e nella sua casa due cani di nome Jack e Croqueta. Ma non solo: con loro vive anche Pumpkin, una dolcissima piccola volpe.

Jack è un adorabile cucciolo di West Highland Terrier che ha subito stretto amicizia con la volpe, trovata con le zampe rotte e in stato di agonia. Il cucciolo è su una sedia a rotelle, la volpe non ci vede. Insieme sono imbattibili.

Ana Lapaz-Méndez ha purtroppo diagnosticato a Jack un tumore alla colonna vertebrale. Da allora si muove solo grazie a una sedia a rotelle e deve essere vigilato 24 ore su 24, perché da solo non può fare molto.

Nel frattempo Ana Lapaz-Méndez ha salvato anche Pumpkin, che oltre ad aver avuto problemi alle zampe, non può nemmeno vedere. Da quando si conoscono i due sono inseparabili, perché l’uno e il supporto dell’altra e viceversa. La loro storia è semplicemente adorabile.

Il cucciolo sulla sedia a rotelle è gli occhi della volpe cieca

Mentre il cucciolo selvatico salvato dalla veterinaria è la sua compagna di passeggiate. Jack trascorre la maggior parte delle sue giornate ad accompagnare Pumpkin, che non può vedere.

Il cucciolo è sempre attento alle esigenze della volpe, che lo segue grazie all’udito e all’olfatto, altri due sensi che ha sviluppato dopo aver perso la vita.

Jack è diventato indispensabile per lei, e lei per lui . Entrambi sanno quanto significa l’uno per l’altro.