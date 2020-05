Bergamo, volpe incastrata nel canale: salva grazie ad un cane Bergamo, volpe chiamata Red, rimasta incastrata nel canale: è stata salvata grazie all'intervento di un cane e della sua amica umana

Una vicenda che ha dell’incredibile è stata resa nota nelle ultime ore. Una piccola volpe è rimasta incastrata in un canale e un cane, è riuscito a raggiungerla e a portarla in salvo. Tutti sono rimasti stupiti da questo salvataggio ed infatti è diventato virale in poche ore.

L’animale era solo e terrorizzato, ha cercato di difendersi, ma quando ha capito che quelle persone erano lì per aiutarlo, li ha lasciati fare.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Torre delle Passere, nelle campagne al confine tra Mornico al Serio e Martinengo, in provincia di Bergamo.

Una donna era uscita per fare una passeggiata con il suo cane, Pallino, proprio come tutti gli altri giorni, quando all’improvviso il piccolo, li ha condotti al canale.

È proprio in quel momento che la sua amica umana, ha notato Red, un esemplare di volpe, dal musetto lungo. Il cucciolo forse sapeva che se non fosse intervenuto, il destino dell’animale sarebbe stato tragico.

La donna, infatti, in un’intervista ha raccontato: “Tutto d’un tratto, Pallino si è alterato sfuggendo al guinzaglio, per poi gettarsi nel canale, dove era rimasta intrappolata la cucciola. È uscita solo dopo aver smosso il cellophane nel tentativo di liberarla.

Non sapevo né in che modo ci era finita e nemmeno da quanto tempo si trovasse lì, ma era visibilmente impaurita e si lamentava. Nel pomeriggio siamo tornati per recuperarla e l’abbiamo trovata fuori dal nascondiglio, bloccata dal fango, sotto il sole.

Non sarebbe mai riuscita a risalire il canale da sola!” La volpe, alla fine, è stata salvata ed ora sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno, per riuscire a rimettersi il prima possibile.

Il suo salvataggio è stato possibile, solo grazie al cagnolino, poiché è stato lui a rendersi conto della sua presenza ed a voler fare qualcosa per salvarle la vita.