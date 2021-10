Bimba di 9 anni salva più di 30 cuccioli dalle strade in Bolivia

Questa è la bellissima notizia di una bimba di 9 anni che salva più di 30 cuccioli, grazie al suo impegno e a quello della sua famiglia. Un esempio che tutti dovremmo seguire e che ci arriva dalle strade della Bolivia, dove il fenomeno del randagismo, come in altri posti del mondo, è purtroppo molto attivo. Tantissimi i cani che vengono abbandonati al loro destino. Ma per fortuna c’è qualcuno che pensa a loro.

Juliana Aguilar è una ragazzina di soli 9 anni che vive con la sua famiglia a La Paz, la capitale della Bolivia. Tutti la conoscono, perché lei è considerato l’angelo custode dei cani randagi costretti a vivere in strada.

Grazie all’impegno di questa bambina, supportata in tutto e per tutto dalla sua famiglia, almeno una trentina di cani randagi è riuscita a lasciare le strade, avendo una seconda chance di vita. Quella che nessun altro ha mai dato loro.

Juliana aiuta i cani in difficoltà da quando aveva 6 anni. Da più di 3 anni fa soccorsi ogni giorno e non ha alcuna intenzione di fermarsi, come ha raccontato al portale di notizie boliviano Red Uno.

Ho visto molti cani per le strade di El Alto e mi è dispiaciuto perché sapevo che non avevano un posto dove dormire o un riparo.

Bimba di 9 anni salva più di 30 cuccioli ed è un’eroina in Bolivia

Il suo altruismo, imparato sicuramente a casa dai genitori, che hanno dato il buon esempio, può spingere altre persone a nutrire lo stesso profondo amore per tutti gli animali, soprattutto in difficoltà. La famiglia ha trasformato la casa dove vive in un rifugio.

Diamo amore, vediamo un cucciolo e lo portiamo via, perché nessun cucciolo merita di stare per strada.

L’obiettivo della famiglia è che ad un certo punto i cani possano trovare una nuova casa adottiva, dopo la riabilitazione presso la casa di Aguilar.