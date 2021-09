Cane randagio per fare pipì non guarda in faccia nessuno

Un cane randagio per fare pipì ha scelto il posto peggiore che potesse scegliere. Anche se magari per lui la gamba di quel funzionario del governo, in strada insieme a dei colleghi per un atto ufficiale e pubblico, alla presenza di cittadini e giornalisti, è sembrato il luogo ideale per i suoi bisognini. Poi com’è arrivato se n’è andato.

Nella città di Jujuy, comune di Maimará, in Argentina, si stava svolgendo un evento politico, quando all’improvviso un cane randagio ha eluso la sicurezza ed è arrivato davanti ai funzionari che erano intenti a parlare alla popolazione accorta e ai giornalisti che hanno registrato anche un momento molto imbarazzante.

L’episodio ha avuto luogo lo scorso 23 giugno e forse la donna politica protagonista avrebbe preferito che passasse in silenzio. Ma il video è diventato ben presto virale su internet e si vede perfettamente che, mentre lei parla, il cane arriva, le fa pipì sulle scarpe e poi come se nulla fosse se ne va via.

Nelle immagini si osserva il sindaco Susana Prieto intenta a parlare per presentare il nuovo distaccamento di sicurezza. Un tema molto importante e mentre lei parla, il cane alza la gamba e fa i suoi bisognini.

Era una delle iniziative e delle preoccupazioni del Comune. Ogni volta che lo visitavamo e toccavamo l’opinione delle persone, ci dicevano che il problema principale era la sicurezza.

Queste le parole pronunciate mentre il cane le faceva pipì addosso: ma non c’erano un cespuglio o un idrante nelle vicinanze?

Cane randagio per fare pipì usa la gamba della sindaca Susana Prieto

L’animale si avvicina al sindaco, poi alza la zampa e urina sulle zampe. Vedendo il gesto del cane, uno dei compagni si separa dall’ufficiale. Pochi secondi dopo, il cane ha continuato per la sua strada.

Queste le parole di un cittadino che ha assistito incredulo alla scenetta messa in piedi dall’animale di strada. Che fosse un inviato dell’opposizione?

