Questa è la bellissima storia di un bimbo di 9 anni che salva il gatto che non riesce a mettersi in salvo. Il ragazzino non ha paura di sporcarsi le mani per poter riuscire a tirare fuori il povero micino che chiedeva aiuto nella fogna. Direttamente dal tombino è riuscito a raggiungerlo e a portarlo in salvo, facendogli anche tante coccole.

Miguel Nascimento è un bambino di 9 anni che stava tranquillamente giocando con gli amici quando si è accorto di un animale in difficoltà. Ha capito che in una fogna, subito sotto a un tombino, c’era un gatto che stava per annegare. Se non fosse intervenuto in tempo sarebbe sicuramente morto.

Il 19 giugno scorso il ragazzino di 9 anni è diventato un eroe per la città di Río Verde, nella regione sud-occidentale di Goiás (Brasile). Gli ululati del gattino hanno attirato la sua attenzione e lui non si è dato pace finché non lo ha trovato, facendo tutto quello che era in suo potere per poterlo aiutare a mettersi in salvo.

Miguel Nascimento ha subito individuato quel povero gattino caduto nella fogna. Se lui si fosse voltato dall’altra parte, per il micino le speranze di sopravvivere si sarebbero ridotte drasticamente. Ma il bambino di 9 anni ha deciso di aiutarlo.

Il salvataggio è durato pochi secondi, ma il gesto del bambino non è passato inosservato e ora tutti applaudono al giovane eroe che si è sporcato le mani pur di mettere in salvo una povera creatura in difficoltà, che aveva bisogno del suo aiuto.

Bimbo di 9 salva il gatto nella fogna e diventa un eroe

Ho posato il mio kite e il mio amico Daniel mi ha aiutato. Ho spinto il gatto sotto la grata e poi l’ho buttato via con l’aiuto del mio amico.

Questo il racconto del ragazzino.

Il fisioterapista Adejair Júnior Leal ha registrato tutta la scena e il video è diventato virale. E il gatto è stato restituito sano e salvo al suo proprietario.

