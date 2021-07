Questa è la storia di Stevie, un dolcissimo cane cieco che ha ricevuto dalla sua proprietaria una bellissima sorpresa. La donna non conosceva le conseguenze del suo gesto. Ma dopo aver portato il cucciolo cieco al mare ha pensato di farlo più spesso. Perché la sua reazione è stata davvero unica. Vuoi scoprire la sua storia?

Stevie è un Border Collie che purtroppo non ci vede. Purtroppo la vita è difficile per lui, ma ha accanto persone di buon cuore che gli danno una mano a superare ogni ostacolo che si presenta sulla sua strada. Anche se non è assolutamente facile.

Stevie però ha forza da vendere. Non si è mai lasciato abbattere e ogni giorno cerca di vivere la sua vita al massimo. Per dare sempre il meglio di se in ogni occasione. Fin quando un giorno la sua mamma umana non ha deciso di portarlo al mare.

La ragazza voleva regalare al peloso una giornata indimenticabile. Per lui era la prima volta che vedeva il mare. Non sapeva come sarebbe andata quella giornata, ma era determinata ad affrontarne le conseguenze.

La mamma umana di Stevie è la veterinaria di 25 anni Alexa Lee, che vive sulla Gold Coast, nello stato del Queensland, in Australia. Insieme all’altro Border Collie di famiglia, Bobby, hanno trascorso una piacevole giornata in riva al mare.

Il cucciolo cieco al mare gode di una giornata indimenticabile

Alexa sapeva che sarebbe stato un giorno speciale per i suoi amici pelosi, ma soprattutto per Stevie che avrebbe dovuto affrontare un nuovo ambiente pieno di sensazioni differenti.

Ed è andato tutto meglio di quanto pensasse. Stevie ha goduto al massimo di quell’avventura e noi possiamo ammirare le sue emozioni nel video condiviso sul social.

Alexa è una professionista e anche una madre responsabile, quindi sapeva benissimo come affrontare la giornata in spiaggia senza che Stevie fosse in pericolo.