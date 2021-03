Che ci fanno il bimbo e il cane sdraiati al sole sulle scale? I due cuccioli sono praticamente cresciuti insieme e sono letteralmente inseparabili: dove va uno va sempre anche l’altro e viceversa. E un giorno il papà del piccolo, proprietario del bull terrier bianco, si è trovato di fronte a una scena davvero unica che ha voluto condividere con tutti sui social.

Fonte Pixabay

Bruno è un adorabile cucciolo di Bull Terrier, che vive con la sua famiglia in Costa Rica. È un cane davvero molto educato. La sua più gande passione è mettersi fuori a prendere un po’ di sole, così da ricevere quella vitamina D fondamentale per stare bene in modo assolutamente naturale.

Bruno ha escogitato un sistema davvero eccezionale per prendere più sole possibile. Ogni giorno, al mattino, quando il sole si alza in cielo e scalda per bene, il cagnolino esce di casa e si butta sulle scale che si trovano all’esterno per prendere il sole. E una volta lo ha fatto anche in ottima compagnia.

Il modo di scendere le scale ha attirato l’attenzione di tutti, grazie a un video che è stato pubblicato sui social network dalla sua famiglia umana, mentre era in compagnia del bambino di casa. Lui non scende le scale sulle zampe, ma scivola sulla pancia.

Ogni mattina, come raccontato dalla sua famiglia umana, lui pigramente si lascia andare giù come su uno scivolo, anche se in realtà sono delle scale. Così si fa anche dei grattini alla pancia, che di prima mattina sono un vero e proprio toccasana.

Bimbo e cane sdraiati sulle scale a prendere il sole al mattino

Un giorno Bruno è uscito di casa anche con il piccolo di casa Mancheno: lui è molto dolce e bravo con i bambini e praticamente i due sono cresciuti insieme.