Questa è la storia di un eroe a quattro zampe che ha salvato alcuni bambini che erano stati aggrediti da altri cani. Il Jack Russell non ha esitato ad affrontare quei Pit Bull più grandi di lui pur di mettere in salvo quei cuccioli d’uomo. Questa è la storia che sta alla base della statua del cane George, un vero e proprio eroe dei nostri tempi.

Fonte Pixabay

Questa storia ci arriva dalla città di Manaia, in Nuova Zelanda. Qui sorge la statua di un cane, di un bellissimo Jack Russell Terrier che io oggi tutti acclamano come un vero e proprio eroe, per aver salvato cinque bambini da due cani aggressivi.

Sicuramente George, questo il nome del cagnolino, può entrare di diritto nella lista dei cani famosi diventati degli eroi agli occhi degli esseri umani (guarda il video qui sotto, ci sono tante storie interessanti che riguardano piccoli pelosi dal grande coraggio).

La mattina del 29 aprile 2007 cinque bambini, con età compresa tra i 4 e gli 11 anni, giocavano per strada insieme a George. Si stavano divertendo, ma poi sono arrivati due cani aggressivi che subito si sono scagliati contro i piccoletti.

Il cagnolino ha cercato di difendersi abbaiando contro i cani più grandi, ma è stato attaccato alla testa e alla schiena. Mentre lui però cercava di prendere tempo, i bambini sono riusciti a scappare e a mettersi in salvo.

La statua del cane George per ricordare il suo gesto eroico

I bambini sono corsi a chiedere aiuto, ma quando sono arrivati per George non c’era più niente da fare. Le ferite erano troppo gravi e il veterinario ha detto al proprietario, Alan Gay, che l’eutanasia era l’unica soluzione per togliergli il dolore.

Alan Gay era un uomo vedovo, viveva da solo e George era il suo unico amico. Nel 2009 ha ricevuto una medaglia d’oro PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) per l’atto di coraggio. E una statua ricorda il suo coraggio.