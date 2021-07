Bimbo salvato da un cane bagnino in mare: è successo a Tirrenia

A Tirrenia, nel pisano, un bimbo è stato salvato da un cane bagnino e ora è l’eroe di tutti quanti per aver portato in salvo il piccolo che in mare era in difficoltà. Gli animali addestrati per il soccorso e il salvataggio ci entusiasmano sempre con storie a lieto fine di momenti di tensione che hanno una svolta positiva proprio grazie ai quadrupedi.

Fonte Pixabay

Ha solo 10 anni il bambino salvato in mare da un cane bagnino che fa parte della Scuola italiana cani salvataggio, la Sics, che sono operativi sulle spiagge del lungomare pisano la settimana scorsa. Tutto è avvenuto intorno alle 14.30 di sabato pomeriggio, 10 luglio 2021, come raccontato dalla Società della salute della zona pisana.

Tutto è avvenuto a Tirrenia, una frazione del comune italiano di Pisa, in Toscana, che è anche una famosa località balneare molto frequentata in questo periodo. Se non fosse stato per l’intervento del cagnolino addestrato per queste emergenze, la storia poteva non essere a lieto fine.

Questo il racconto della nota della Società della salute di Tirrenia:

Un bambino di 10 anni ha ricevuto soccorso in prossimità dell’Orange beach di Tirrenia e tratto in salvo da Olivia, un bovaro del bernese, insieme al suo conduttore Filippo. A causa della forte corrente di ritorno il bambino non aveva più le forze per rientrare a riva e ha cominciato a chiedere aiuto. Immediato l’intervento di Olivia e Filippo che hanno evitato il peggio, concludendo la disavventura con uno spavento per il piccolo bagnante.

Bimbo salvato da un cane bagnino, una bellissima storia a lieto fine

Non è l’unico salvataggio da parte delle unità cinofile della Sics. Anche il 24 agosto dello scorso anno i cani bagnino avevano tolto dalle onde due fratelli che si trovavano in difficoltà in mare.

Il servizio sarà attivo tutti i fine settimana fino al 30 agosto. E, come ricorda Gianna Gambaccini, presidente della Sds pisana e assessore al welfare del Comune di Pisa: