Blaze il cane affetto da una rara malattia, il suo pelo sta diventando bianco Il pelo di Blaze sta diventato bianco, poiché affetto da una rara malattia

Ogni cane è speciale a modo suo, qualcuno per delle particolarità dell’aspetto fisico, altri per la loro personalità. Blaze, per esempio, è un dolce cagnolino, che è molto conosciuto sul web, poiché è affetto da una rara malattia, che sta portando il suo pelo a diventare bianco, anche se all’inizio era nero.

La sua famiglia ha dichiarato di essere molto legata a lui e ha raccontato che appena se ne sono resi conto, hanno fatto il possibile per capire cosa gli stesse accadendo.

Una vicenda che è diventata presto virale sul web, poiché non si vedono molto spesso casi del genere! E’ stata creata una pagina Instagram, solo per lui.

Il tutto è iniziato quando i suoi amici umani hanno notato che il cucciolo aveva una una piccola macchia bianca sull’orecchio. Inizialmente non si erano preoccupati.

Però, quando hanno visto che la situazione si stava estendendo, sono andati subito dal veterinario. Il medico lo ha sottoposto ad una visita molto accurata e poco dopo, è venuta fuori la diagnosi. Ecco il video della sua storia di seguito:

Blaze è affetto da vitiligine, una malattia autoimmune che vede gli anticorpi attaccare i propri melanociti, causando una depigmentazione sempre più diffusa. Per questo motivo, ora il suo pelo si è completamente trasformato, poiché è diventato a chiazze bianche e nere.

Il cagnolino è stato adottato dalla sua famiglia in Finlandia, quando aveva pochi mesi e da quel momento ora sono passati dieci anni. Ha creato un rapporto speciale con i suoi amici umani, che ora dicono di non riuscire più ad immaginare la sua vita senza di lui.

Per loro, è speciale, nonostante tutto. In più, il veterinario li ha informati che questa malattia non influisce affatto sua sua salute, ma solamente sul suo pelo. Infatti lui è sano e pieno di energie.

