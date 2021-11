Se non avete dei fazzoletti di carta a portata di mano, vi consigliamo di procurarli, perché la storia che stiamo per raccontarvi vi scioglierà il cuore e vi commuoverà profondamente. I protagonisti sono Bo e Cupcake, un cagnolino e un vitellino disabile che fin dal primo loro incontro sono diventati amici e non si sono più divisi, se non quando il povero vitello ha attraversato il ponte dell’arcobaleno.

Tutto ha avuto inizio il primo maggio del 2020. Proprio quando la pandemia da Coronavirus stava devastando il mondo intero. Quella è stata la data di nascita di Cupcake, questo piccolo e dolcissimo vitellino che ha dovuto affrontare fin dal primo giorno di vita degli ostacoli molto più grandi di lui.

Aveva infatti dei problemi alle zampe anteriori e posteriori che non gli permettevano di camminare o vivere tranquillo.

Genia Kay Meyer e suo marito hanno saputo della sua storia e si sono offerti di adottarlo, in modo tale da coccolarlo e assisterlo ogni giorno. La coppia non poteva immaginare che avrebbero avuto un altro assistente ad aiutare loro e il piccolo cupcake. Stiamo parlando di Bo, il cucciolo di famiglia.

Bo si è letteralmente innamorato di Cupcake. Fin dal primo momento in cui lo ha visto gli si è appiccicato addosso e non lo ha lasciato più. Quando Cupcake beveva dal biberon e si sporcava il muso, Bo arrivava da lui e gli leccava tutte le gocce in eccesso.

L’amicizia tra Bo e Cupcake

Bo avrebbe tanto voluto essere il cane pastore di Cupcake, ma si ammalava ogni volta che saliva sul furgone con lui. Quindi lo aspettava a casa e gli faceva sempre le coccole quando tornava.

Anche Cupcake apprezzava le coccole e l’amicizia del cagnolino. Amavano dormire e giocare insieme tutto il giorno.

Per mesi, Genia a suo marito hanno tentato di tutto per aiutare Cupcake a guarire. Hanno aperto una raccolta fondi e hanno consultato diversi veterinari per capire se fosse possibile effettuare un intervento chirurgico per farlo guarire.

Purtroppo, il 19 maggio del 2021 Cupcake si è arreso al suo dolore ed ha attraversato il ponte dell’arcobaleno.

La sua vita non è stata molto lunga, ma certamente ha vissuto una esistenza piena di amore e amicizia.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di visitare la pagina di Bo e Cupcake su Facebook. Le foto e i video sono di una dolcezza infinita.