Il veterinario che vogliamo presentarvi oggi è diventato un eroe su Internet, grazie al dolcissimo modo in cui tratta i suoi pazienti a quattro zampe. Il suo nome è Ross Henderson e lavora al Fox Hollow Animal Hospital.

In un video virale, il veterinario è stato ripreso mentre si appresta a fornire le cure necessarie ad un cane di nome Ruby. Quest’ultimo è confuso e spaventato, ma Ross sa esattamente come calmarlo, farlo rilassare e farlo sentire al sicuro.

Le immagini lo mostrano mentre inizia a cantare la canzone “Can’t Help Falling In Love” di Elvis Presley. Guardate voi stessi:

È stato un momento speciale.

Ma il cane Ruby non è l’unico paziente a quattro zampe curato da questo meraviglioso medico e l’unico ad aver ascoltato la sua amorevole voce. Il dottor Henderson è diventato famoso proprio per il modo con cui calma gli animali ansiosi. La musica, la cura di ogni male.

Tutti i proprietari di un animale domestico della zona, lo hanno scelto e hanno fatto si che diventasse popolare in tutto il mondo. Quando portiamo il nostro cane dal veterinario, vogliamo essere certi di affidarlo alle mani di una persona professionale e che tiene davvero alla sua salute.

Questo veterinario lavora nella clinica della sua famiglia. Anche il padre, il dottor Anthony Henderson e il fratello, il dottor Ryan Henderson, sono entrambi veterinari. Si tratta proprio di un dono di famiglia! Ma tra tutti, è lui ad aver trovato un modo speciale per aiutare i poveri pazienti e per farli sentire al sicuro! Grazie alla sua musica, riescono a vivere il ricovero e le cure in modo diverso. La paura e l’ansia svaniscono e dopo essersi goduti della piacevole musica, tutti gli animali tornano felici tra le braccia dei propri genitori umani! Chi non vorrebbe un veterinario così?

