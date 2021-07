Bollito, il gattino abbandonato sotto il sole cocente

Lo hanno chiamato Bollito, un soprannome che rende alla perfezione l’idea di cosa ha rischiato questo povero animale in difficoltà. Questa è la storia di un gattino abbandonato sotto il sole cocente. Se non lo avessero salvato appena in tempo avrebbe sofferto le pene dell’inferno (e non è un modo di dire) prima di morire da solo in mezzo a una strada.

In un post pubblicato su Facebook, con un video che ha fatto indignare molti, la Clinica Veterinaria Duemari, che si trova al centro della città di Oristano, in Sardegna ha denunciato l’abbandono di un povero micetto.

Chi ha compiuto un gesto del genere non può definirsi essere umano. Non ha un cuore e non ha una coscienza. Altrimenti non si spiega come possa venire in mente a una persona di lasciare un micio in mezzo alla strada, destinato a morire di stenti e di caldo, sotto il sole cocente di giugno.

In mezzo alla strada, in un giorno davvero molto caldo, una veterinaria ha trovato un sacchetto della spesa un povero gattino in difficoltà. Subito lo hanno portato dentro alla clinica.

Per fortuna ci sono delle telecamere di sorveglianza e i medici veterinari promettono di continuare con tutte le loro forze a cercare chi ha compiuto un gesto del genere. Il povero micio aveva bisogno urgente di cure.

Quali sono le condizioni di salute del gattino abbandonato sotto il sole?

Con un aggiornamento del 14 giugno la Clinica Veterinaria Duemari ha dato delle buone notizie. Ben presto la temperatura del micio, costretto a stare per chissà quanto tempo sotto il sole, è tornata normale.

Eccolo qui "#Bollito riportato ad una temperatura normale . Ha una vecchia frattura dell'omeroprobabilmente esito di un morso infetto. . Rogna .

Purtroppo soffre per una vecchia frattura dell’omeroprobabilmente, esito probabilmente di un morso infetto. E ha la rogna. Ma ora è in ottime mani e sicuramente quando sarà pronto sarà dato in adozione e troverà in poco tempo la sua nuova casa per sempre.