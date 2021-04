Questa è la storia del povero cane con due zampe che ha vissuto una vita difficile, a causa delle sue condizioni fisiche e perché ha avuto la sfortuna di incontrare persone che hanno deciso di scaricarlo, non continuando a prendersi cura di lui in un momento così difficile. Salvato, è riuscito a superare i suoi traumi e ora cerca una casa per sempre.

Amira è un cane nato con un problema congenito, una malformazione che gli ha causato problemi di deambulazione non indifferenti: il cagnolino, infatti, è nato senza le due zampe anteriori.

Quando i soccorritori l’hanno trovato, le sue condizioni di salute erano così gravi che forse aveva sempre vissuto per le strade della Thailandia, senza conoscere una casa. Forse era già nato in strada o forse i suoi proprietari, vedendo le sue condizioni, si sono liberati di lui nel peggiore dei modi.

Il cagnolino aveva gravi ferite dappertutto, a dimostrazione del fatto che nessuno si era mai preso cura di lui. Fortunatamente lo hanno preso in cura alcuni volontari della Soi Dog Foundation, che si stanno prendendo cura di lui.

Tutti quelli che hanno visto il cane sono rimasti scioccati senza parole. Era pelle e ossa, completamente ricoperto di ferite. Ma aveva una voglia di vivere incredibile e si fidava ancora degli esseri umani.

Cane con due zampe: chi gli darà una casa

Il cane si è lasciato curare con pazienza, ringraziando ogni giorno i suoi soccorritori, che sono pronti a offrirgli tutto quello di cui ha bisogno per poter fare in modo che possa guarire.

Il cane è combattente e ha dimostrato di avere voglia di vivere da vendere. Aspetta di essere messa in adozione e di trovare una casa per sempre. Chi vuole dare una mano a questo cucciolotto che merita assolutamente una seconda possibilità?