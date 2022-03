Non si fermano i bombardamenti della Russia: sono cadute anche diverse bombe sullo zoo di Kharkiv in Ucraina, causando la morte e il ferimento di molti esemplari ospitati all’interno della struttura, costruita moltissimo tempo fa. Secondo il personale dello zoo, altri animali sarebbero scappati impauriti dal rumore, dalle esplosioni e dal fuoco.

È la BBC a riportare il dramma del Feldman Ecopark, lo zoo di Kharkiv che sorge su un terreno di 354 acri e che ospitava circa 2mila animali. Il direttore dello zoo Vitaly Ilchenko ha raccontato che ci sono voluti 10 anni per costruirlo e un solo giorno per raderlo completamente al suolo.

Il giorno prima della distruzione su Facebook lo zoo aveva postato il video di una scimmia che era felice del suo pasto. Mentre il giorno dopo l’annuncio che nessuno avrebbe mai voluto leggere: la struttura era stata colpita da cinque missili russi.

Già nei giorni precedenti era stato attaccato e alcuni animali era scappati, come un cucciolo di leone di 7 mesi che aveva trovato rifugio in una fattoria.

Purtroppo, dopo il bombardamento, alcuni dei vetri che chiudevano i recinti di primati e piccoli predatori sono stati danneggiati e gli animali spaventati hanno iniziato a uscire dalle recinzioni. Scimmie, porcospini e procioni sono stati restituiti, ma un paio di lupi rossi hanno lasciato la struttura. Abbiamo provato ad attirarli in un’esca. Non aver paura del lupo! Si tratta di animali grandi come una volpe, non sono un pericolo per l’uomo. Gli animali sono spaventati e hanno una grande mobilità.

Bombe sullo zoo di Kharkiv in Ucraina, un bilancio davvero tragico

Oltre agli animali scappati, altri sono stati liberati, come cervi e alci, così da potersi proteggere. Mentre purtroppo alcuni esemplari sono molti. Nel frattempo è nato anche un piccolo kiang.

Sapevamo che la femmina era incinta, ma nessuno se lo aspettava oggi. Sia mamma che bambino stanno bene. Ha fatto tutta da sola, quando i dipendenti sono andati per portare il cibo, il piccolo già era in piedi accanto alla madre.

Proprio pochi giorni fa la notizia del trasferimento degli animali dello zoo di Kiev in uno zoo in Polonia, dopo che il personale della struttura ha temuto per la loro sopravvivenza. Oggi questa triste notizia.