Boomer il cane dispettoso La clip di Boomer è diventata virale.

Boomer è un dolcissimo terranova, che vive con la sua famiglia umana, da ormai molti anni. E’ molto dolce e gentile e vederlo è davvero incredibile per tutti. Ama correre, giocare e donare amore ai suoi amici umani. Fa di tutto per fargli capire il sentimento che prova per loro.

Oltre a questo però, il dolce cane, è anche molto dispettoso ed infatti ogni giorno quando la famiglia torna a casa scopre che ha fatto sempre qualcosa.

Poche settimane fa, uno dei suoi amici umani, ha pubblicato un video sul web, che è diventato virale. Tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere cosa aveva fatto.

Era un giorno come gli altri per la ragazza, che dopo una giornata di lavoro è tornata a casa dai suoi amici a quattro zampe. Quando è entrata nel salotto, ha scoperto tutto ciò che era accaduto.

Il piccolo Boomer, aveva rotto e messo tutto in disordine. Una scena terribile, che ha sconvolto la ragazza. Ha deciso di filmare la scena, per far capire a chi non le crede, cosa è in grado di fare il suo cane.

La donna, appena entra dice: “Buona giornata mamma, ora tu andrai a fare un bel giro fuori!” Il cucciolo sa che è uno scherzo, ma trova subito una soluzione per farsi perdonare.

Una scena davvero incredibile, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Infatti la clip è diventata virale ed ha ricevuto moltissimi commenti. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Boomer continua a fare i dispetti alla sua famiglia, nonostante sa molto bene che ogni volta è una punizione. Non ha intenzione di mollare ed i suoi amici umani, con tutti i suoi difetti, non lo abbandoneranno mai.

Una vicenda sorprendente che merita di essere conosciuta. Condividetela con i vostri amici!

