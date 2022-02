Come ha fatto l'operaio a metterlo in salvo?

Dalla Colombia arrivano immagini e video davvero incredibili. Un povero animale ha rischiato la vita, non fosse stato per un operaio coraggioso che si è arrampicato sul traliccio per portarlo giù sano e salvo. Il bradipo sui fili dell’alta tensione salvato da un uomo di buon cuore se l’è vista davvero brutta: quali sono ora le sue condizioni di salute?

Fonte foto da video su YouTube di Inside Edition

Victor Hugo Lopez è un uomo colombiano di 38 anni, che lavora come operaio presso l’Empresas Publicas de Medellin, città che è capitale di Antioquia, nella provincia montuosa della Colombia, soprannominata anche come città dall’eterna primavera.

L’uomo un giorno è stato chiamato per un lavoro davvero insolito, che non sappiamo quante altre volte lui o un suo collega sia mai stato chiamato a fare. C’era un povero bradipo che si era arrampicato su un traliccio dell’alta tensione e non riusciva più a scendere giù da solo.

Chissà come aveva fatto il bradipo a impigliarsi in quel modo tra i cavi elettrici. Sono animali molto lenti e pigri, ma si vede che quel giorno aveva voglia di un po’ di adrenalina, altrimenti non si spiega come si sia avventurato in quel posto tanto pericoloso.

Quando l’uomo è arrivato su in cima, non senza aver fatto molta fatica, vista l’altezza del traliccio, il bradipo sembrava spaventato. Lui ha allungato la mano per poterlo trarre in salvo, ma l’animale si è allontanato. Come fare per metterlo in sicurezza?

Fonte foto da video su YouTube di Inside Edition

Bradipo sui fili dell’alta tensione salvato, ecco come l’operaio lo ha convinto a fidarsi di lui

L’uomo ha semplicemente iniziato a parlare con calma con il bradipo, dicendo che era lì per aiutarlo, per salvarlo, che doveva fidarsi di lui, perché lo avrebbe riportato giù. Indovina un po’? Il bradipo ha capito e ha iniziato ad avvicinarsi a lui e alla scopa che aveva teso per salvarlo.

Fonte foto da video su YouTube di Inside Edition

Ci sono voluti una ventina di minuti per portare giù il bradipo, che per fortuna non aveva ferite e così lo hanno subito rimesso in libertà. Un salvataggio davvero incredibile!