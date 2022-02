Il bellissimo salvataggio di Pechino, il cane che si era rifugiato in una casa disabitata e distrutta

I ragazzi di St Louis Rescue solo pochi giorni fa hanno condiviso sui social una storia bellissima. Un cucciolo chiamato Pechino è stato salvato, lo hanno trovato che si rifugiava all’interno di una casa disabitata e distrutta. Non aveva un altro posto in cui poter vivere.

CREDIT: FACEBOOK

La situazione in cui alcuni cani sono costretti a vivere è davvero straziante. Però per noi è bellissimo sapere che ci sono queste persone, che si impegnano per aiutarli.

I ragazzi di quest’associazione tenevano sotto controllo questo randagio. Il loro scopo era proprio quello di catturarlo, ma visto che non aveva fiducia negli esseri umani, dovevano solo aspettare.

Un giorno però, la situazione è diventata più complicata. Avevano perso le tracce del cagnolino e non avevano altra scelta che cercare in giro. Hanno anche provato a chiedere informazioni .

CREDIT: FACEBOOK

Una donna che vivevano in quello stesso quartiere, ha avvisato i ragazzi di aver visto il cucciolo che camminava vicino una casa disabitata. Sapevano che dovevano controllare dentro l’abitazione, ma tutti avevano paura, poiché era in pessime condizioni. Era l’unico posto in cui poteva ripararsi dal freddo rigido.

I volontari si sono avvicinati alla porta e si sono resi conto che era crollata. Una volta entrati, hanno visto che tutti gli scaffali erano a terra e la situazione era davvero disastrosa.

L’intervento dei volontari per Pechino

CREDIT: FACEBOOK

Pechino era sdraiato su una vecchia sedia e nel vedere i ragazzi si è spaventato. Non riusciva a smettere di tremare. Tuttavia, non poteva fuggire ed è per questo che sono riusciti a catturarlo.

Una volta in auto, il cucciolo ha capito che quelle persone erano lì solo per aiutarlo. Infatti ha iniziato a scodinzolare e a cercare le coccole. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Ovviamente il cane è ancora nel rifugio, poiché ha bisogno di tempo. Però in tanti si stanno interessando a lui e tutti sperano di riuscire a trovare il lieto fine anche per questo dolce cucciolo dalla personalità allegra e vivace.