Brady Olivieri è un volontario canadese che è recentemente intervenuto in soccorso di una cagnolina. Ha ricevuto la chiamata da parte di un residente, che lo ha informato del fatto che la sua cucciola aveva da poco dato alla luce dei cagnolini, ma non riusciva più a trovarli da nessuna parte.

Non sentiva più i loro lamenti e anche la sua amica a quattro zampe sembrava confusa. Quando Brady si è recato sul posto, ha subito notato che la cagnolina era in compagnia di un solo cucciolo. Da subito ha pensato che forse era l’unico sopravvissuto al parto.

Ma la mamma aveva capito che quelle persone erano lì per lei e la sua prole, così ha iniziato a comportarsi in modo strano. Era agitata e correva come se volesse farsi seguire. A quel punto, il volontario ha iniziato a chiederle cosa fosse accaduto e di portarlo dai suoi cuccioli.

Brady trova i cuccioli

Alla fine, dopo un po’ di tempo e la pazienza dell’amorevole ragazzo, la cagnolina lo ha condotto davanti ad un buco.

Mi sono abbassato per dare una sbirciata e mi sono reso conto che i cagnolini erano bloccati dentro quel buco. Non avevano mai avuto un contatto umano prima. Quindi sapevo già quanto quell’impresa sarebbe stata complicata. Ma non potevo arrendermi, a costo di provarci per tutta la notte.

Ci sono voluti vari tentativi e molta molta pazienza, ma il volontario ha convinto i cagnolini ad uscire dal loro nascondiglio grazie a delle gustose crocchette.

Dopo più di un’ora, Brady è risucito a prendere tutti i cuccioli e a portarli al sicuro nella sua macchina. Dopo averli rifocillati e tranquillizzati, li ha portati dalla loro mamma. La riunione ha commosso tutti i presenti ed è stata ripresa in un video, poi pubblicato sui social network. Le immagini hanno fatto il giro del mondo!