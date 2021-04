Adottare i cani anziani dovrebbe essere la priorità di molte persone che si affacciano alle associazioni che tutelano i cuccioli in difficoltà, per dar loro una seconda possibilità. Ma nessuno sembra volerli. Come è capitato a Bruno, il cane di 10 anni del rifugio che nessuno vuole adottare. Possibile che non ci sia una casa per lui?

Bruno è ormai un cane anziano. Non è più un cucciolo. Ogni giorno che passa perde le speranze di poter essere adottato. Bruno sta aspettando di avere la sua casa per sempre da più di tre anni. Da quando lo hanno recuperato dalla strada si è ripreso, ma nessuno lo ha mai chiesto in adozione.

I volontari del rifugio della Protectora de Barcelona (Spagna) erano convinti che la sua storia avrebbe colpito tutti. Bruno è un cane adorabile, che chiede solo amore. Invece nessuno in tre anni si è mai fatto avanti per dargli un’altra opportunità.

Il cane meticcio è l’ideale per ogni famiglia. È bravo, educato, amorevole. Il rifugio non riesce a capire come mai il cane arrivato da loro a gennaio 2018 non abbia ricevuto le giuste attenzioni. E così hanno deciso di scrivere una lettera a suo nome.

Ho 10 anni e peso solo 7 chili. E sembra che la vita sia già finita per me. Sono al rifugio da diversi anni, tre per la precisione, e sto ancora aspettando il mio umano. Chi mi amerà così come sono, cioè un po ‘scontroso ma di buon cuore?

Aiutiamo il cane di 10 anni del rifugio a trovare la sua casa per sempre

Il suo appello per trovare una casa per sempre è davvero accorato.