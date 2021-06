Questi due cuccioli di razza Bulldog che presentano la loro casa high tech al mondo sono davvero fortunati. Perché hanno degli amici umani che hanno pensato a tutte le loro esigenze e hanno deciso di costruire la cuccia dei sogni proprio accanto al letto dei proprietari. Andiamo a conoscere la loro incredibile storia.

Igloo e Zabaione sono due adorabili cagnoloni, che possono vivere all’interno di una costruzione pensata appositamente per loro. E che sfrutta le migliori tecnologie e i materiali più idonei per garantire una vita davvero unica. Fosse così per tutti i cani sarebbe davvero bellissimo.

Jen Weller è la mamma umana di Igloo e Zabaione, due fratelli di razza Bulldog. Un giorno, vedendo che i suoi cani avevano difficoltà a salire sul suo letto per farsi fare un po’ di coccole, ha iniziato a pensare a un modo per poterli aiutare. E così è nata la sua super casetta.

I due Bulldog passano sempre molto tempo accanto ai loro migliori amici umani. Sono molto affettuosi e hanno bisogno di tante coccole, che adorano dare e ricevere nel lettone dei loro genitori a due piedi. Ma arrivarci non era certo così facile per loro, a cause delle zampe troppo corte.

Jen aveva pensato semplicemente a una rampa, ma poi ha iniziato a sviluppare una serie di idee che ha messo tutte in pratica. Creando quella che è diventata una cuccia all’avanguardia e innovativa, che tutti i cani del mondo sognano di avere.

Bulldog presentano la casa high tech: come è stata fatta

La casa di Igloo e Zabaione ha anche l’acqua corrente e la ciotola per poter bere. C’è una stanza per i giochi e una dove riposare. E ovviamente c’è uan rampa per raggiungere gli amici umani, così da andare sul letto più agevolmente.

Inoltre la cuccia hi tech di Igloo e Zabaione è collegata con Alexa di Amazon, quindi con un sistema di illuminazione che cambia a seconda della stagione.