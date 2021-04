Bulldog privi di sensi a terra: il proprietario interviene e scopre cos’è successo

Immagina la scena. Il proprietario rientra in casa dopo aver lasciato i suoi adorati cani da soli. È tranquillo, perché sono tra le mura domestiche, non può succedere nulla di male. Ma quando apre la porta di casa trova i suoi Bulldog privi di sensi, stesi a terra. Sono stati male entrambi? Cosa può essere successo? Quando lo scopre non crede ai suoi occhi.

Fonte Pixabay

Ci sono dei cani così intelligenti che farebbero di tutto per non essere scoperti. Soprattutto quando combinano qualcosa che non dovevano fare. E non vogliono che il proprietario li rimproveri troppo per quello che hanno provocato in casa.

È quello che è successo con i due Bulldog di nome Sophia e Oliver. Entrambi sono adorabili, coccoloni, giocherelloni. Ma sono anche molto furbi. Soprattutto la femmina, che ha fatto di tutto per farsi perdonare dal proprietario ancor prima che scoprisse la marachella combinata.

Fingersi morti è l’abilità migliore di questi cani, che cercano di evitare la punizione, che inesorabilmente sanno che arriverà, sdraiandosi a terra come a fingere un malore. Nessuno se la può prendere cn un cucciolo che sta male, non vi pare?

Nel video postato su Facebook i due Bulldog fanno tutto quello che è in loro potere per evitare una situazione imbarazzante con il loro proprietario che sicuramente si sarebbe arrabbiato vedendo quello che avevano combinato in sua assenza.

I Bulldog privi di sensi si fingono morti per evitare di essere puniti

Sophia e Oliver sapevano bene quello che avevano combinato. E forse conoscevano altrettanto bene la reazione del proprietario. Per questo hanno creato una stratagemma per non essere puniti.

Il caos in soggiorno era inimmaginabile e i proprietari non erano affatto felici. E allora per uscire dai guai si sono finti morti. Dobbiamo dire che questi cani meriterebbero l’Oscar per la miglior interpretazione.