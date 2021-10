Non è chiaro come i due cani fossero finiti su quella pericolosa sporgenza, ma grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, ora sono salvi

Davvero impressionante ciò che è capitato qualche tempo fa a Montour Falls, nello Stato di New York. Un ragazzo stava facendo un’escursione e stava percorrendo un sentiero vicino alle cascate di Shequagua. Improvvisamente, la sua attenzione è stata attirata da due cani che erano rimasti bloccati su una sporgenza scivolosa al di sopra delle cascate.

Stavo facendo la mia escursione quando ho sentito dei pianti disperati provenire dalla sporgenza sopra di me. Ho alzato lo sguardo e li ho visti lì, da solo e spaventati.

Il buon samaritano ha valutato la situazione, pensando ad un modo per aiutarli. Tuttavia, il posto in cui si trovavano era così recondito che, per lui, era impossibile arrivarci e fare qualcosa per tirarli fuori da quella situazione. Quindi, l’unica soluzione era quella di chiamare i soccorritori.

Quei cuccioli non potevano muoversi e ogni minuto che passava rischiavano di scivolare giù nella scarpata. Doveva intervenire qualcuno immediatamente, così ho contattato i Vigili del Fuoco.

Non era chiaro da dove provenissero quei cuccioli e come ci fossero finiti in quella situazione, ma avevano bisogno di qualcuno che arrivasse a salvarli e, fortunatamente, i Vigili del Fuoco di Montour Falls sono subito intervenuti.

Il video del salvataggio dei due cani in pericolo

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno ringraziato il buon samaritano e hanno potuto effettivamente vedere che la situazione era più complicata del previsto.

Non era facile arrivare in quel punto, quindi tutti i pompieri hanno fatto una breve riunione per studiare il piano perfetto.

Alla fine, hanno optato per calarsi con un sistema di corde, attaccare i due cani con un imbragatura e sollevarli fino alla cima del monte soprastante.

L’agente incaricato è stato l’assistente capo Brian Swartwood. I suoi colleghi lo hanno calato fino alla sporgenza. I due cuccioli, vedendolo avvicinarsi, hanno iniziato ad abbaiare e scodinzolare. Forse avevano già capito che quello era il loro salvatore.

Quando finalmente è arrivato da loro, il pompiere ha subito conquistato la fiducia dei cagnolini e ne ha attaccato uno con una sicura imbragatura. Dopo averlo trascinato in salvo, i Vigili hanno ripetuto l’operazione per il secondo cucciolo.

Tutto si è risolto per il meglio e l’intero salvataggio è stato ripreso in un video che è diventato virale sul web. I proprietari dei due cani hanno potuto riabbracciare i loro amici pelosi.