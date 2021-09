Il piccolo Rico era caduto nel pozzo del vicino, ma per fortuna i vigili del fuoco sono subito intervenuti per salvarlo

Solo pochi giorni fa un gruppo di vigili del fuoco sono riusciti a salvare la vita di Rico, un piccolo cane caduto nel pozzo di un vicino. La sua situazione era davvero grave e se non fossero intervenuti in fretta, avrebbe sicuramente perso la vita. Ora per fortuna, è tornato a stare bene.

Una vicenda straziante, che ha avuto il lieto fine che tutti speravano. In molti si sono complimentati con i pompieri per il loro meraviglioso lavoro.

Era il 20 settembre e la famiglia umana del cucciolo era impegnata nella solite faccende. Erano in casa e tutto stava procedendo normalmente, proprio come gli altri giorni.

Ad un certo punto, uno dei vicini è andato a chiamarli, poiché il loro cane Rico era in pericolo. Il piccolo a quattro zampe era caduto nel pozzo e piangeva disperatamente, poiché non sapeva proprio come uscire.

Quelle persone hanno provato a tirarlo fuori, ma i loro tentativi stavano solo peggiorando la situazione. Per questo non avevano altra scelta che chiedere aiuto ai vigili del fuoco della stazione locale.

L’intervento dei pompieri per il piccolo Rico

Gli agenti, vista la terribile vicenda, sono andati in fretta sul posto per salvarlo. Tuttavia, prima di capire come intervenire ci hanno impiegato diversi minuti.

Alla fine però, hanno deciso di montare un treppiede e con una carrucola, uno dei vigili si è calato nel pozzo. Per fortuna in pochi minuti è tornato su e tra le braccia aveva il piccolo Rico, sano e salvo.

La sua famiglia umana nel vederlo, si è commossa. Nessuno di loro sapeva se ce l’avrebbe fatta, ma speravano solo di poterlo riabbracciare.

Il cucciolo dopo un’accurata visita medica, è anche potuto tornare nella sua abitazione e per fortuna non ha riportato conseguenze gravi, dopo quella triste esperienza. L’accaduto inoltre, è diventato in fretta virale sul web e in molti si sono complimentati con i pompieri per il loro lavoro speciale.

