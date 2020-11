Per via di alcuni problemi personali, i proprietari hanno dovuto lasciare Burt nelle mani della pet-sitter

Burt è un bellissimo Labrador Retriever dal pelo nero, che un giorno si è ritrovato a casa di una pet-sitter. Per via di un’urgenza personale, la sua famiglia si è stata costretta a lasciarlo per qualche giorno nella casa della lavoratrice competente.

Quando il cucciolone si è guardato intorno e si è reso conto di essere in una casa sconosciuta, circondato da persone che non aveva mai visto prima, si è lasciato travolgere dalla tristezza.

Credit: MrJackFantastic / YouTube

Quello che però non sapeva, è che tra tutti quegli estranei, c’era qualcuno di speciale. Qualcuno che è riuscito a capire il suo stato d’animo e che ha deciso di confortarlo fino al ritorno della sua famiglia.

Mentre Burt continuava a rimanere davanti alla finestra, a guardare il vialetto, in attesa di vedere la macchina dei suoi proprietari, il figlio della pet-sitter ha deciso di andare da lui.

Credit: MrJackFantastic / YouTube

Nel video girato dalla sua mamma, si vede Jack che si avvicina teneramente al labrador ed inizia ad accarezzarlo dolcemente.

Il video di Burt e il piccolo Jack

Credit video: MrJackFantastic / YouTube

Quel semplice e premuroso gesto, è stato fondamentale per il cagnolone. Si è lasciato travolgere dall’amore del bambino e quell’attesa, da quel momento in poi, non è stata più così dura.

L’empatia che va crearsi tra un bambino e un amico a quattro zampe, è qualcosa difficile da spiegare a parole. Brut è riuscito a rilassarsi ed ha capito di essere in un posto sicuro e che tutto sarebbe andato bene.

Credit: MrJackFantastic / YouTube

Avete presente quando si dice che un abbraccio vale più di mille parole? Questo è proprio il caso!

Quando la mamma di Jack ha notato la scena, non ha potuto fare a meno di riprenderla in un video e di condividerla con il mondo social.

Le dolci immagini hanno superato i 2 milioni di visualizzazioni e sono diventate virali nel giro di pochi giorni!