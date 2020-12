Scommettiamo che nella vostra vita non avete mai letto un annuncio di cane smarrito più dolce di quello che riguarda il grande Buster? La sua mamma umana ha voluto lasciare un ricordo del suo cucciolo, in un volantino appeso agli alberi del suo quartiere. Chi lo ha letto non ha potuto trattenere le lacrime.

Megan Clemens stava passeggiando con il suo cane Stanley nel quartiere di Nashville, nel Tennessee, dove vive. Quando all’improvviso qualcosa ha attirato la sua attenzione.

Dall’altra parte della strada c’era un cartello affisso su un palo del telefono. Sembrava uno di quei volantini di animali domestici smarriti. Decise di avvicinarsi per leggerlo.

La donna si ferma sempre a controllare quegli annunci, nella speranza di poter dare una mano. Ma quando ha iniziato a leggere cosa c’era scritto ha capito che non era il solito volantino per cani scomparsi.

Il foglio raccontava di Buster, un Golden Retriever che spesso aveva visto in zona. Un cane di 10 anni che la sua mamma umana ha voluto salutare nel modo più dolce che conosciate.

La donna non aveva mai visto un memoriale come quello dedicato a un cane salito sul Ponte dell’Arcobaleno. Ma è giusto, in fin dei conti. Come ricordiamo gli esser umani che non ci sono più, lo stesso possiamo fare per i nostri amati pets!

Cosa c’era scritto nell’annuncio di cane smarrito dedicato a Buster?

Amatissimo cane: Buster. Conoscere Buster significava amare Buster, e io lo amavo. Buster amava l’acqua, correre, giocare a palla, i peluche, gli avocado, il pollo, incontrare nuovi amici (cani e persone), ma soprattutto Buster mi amava. Mi ha sempre perdonato, mi ha sempre confortato (anche quando era malata), mi ha protetto, accettato ed è sempre stato al mio fianco. Che tu possa trovare un amore che faccia lo stesso.

Con amore, Elizabeth (la mamma di Buster)

Fonte YouTube Jaw-Dropping Facts

Li avevate presi i fazzolettini?