È possibile fare la cacca sincronizzata? Ci sono due cani che hanno dimostrato che far coincidere il momento dei bisognini per uscire entrambi nello stesso momento non solo per fare la pipì, ma anche qualcosa di più grosso è assolutamente possibile. Un intestino per due verrebbe da dire vedendo due amici così inseparabili che non riescono a stare lontani nemmeno quando è ora di andare in bagno!

Fonte foto da Facebook di Steve Bloom

Steve Bloom è un ragazzo americano, che vive a Plainview, New York. Lo scorso lunedì 27 settembre 2021 ha deciso di condividere sui social network, in un post pubblicato su un frequentatissimo gruppo di Facebook, uno scatto esilarante che ritrae il suo cane e un amico peloso.

Hank, questo il nome del suo cucciolo, è stato infatti sorpreso insieme all’altro cane, con il quale passa le giornate a giocare e a passeggiare, nel patio di casa loro. Mentre entrambi erano dediti a rilasciare i loro bisognini nel giardino famigliare.

Si dice che i veri amici si vedono nel momento del bisogno. E nel caso di questi due cani si vede anche e soprattutto nel momento del bisognino. Si vede che uno ha accompagnato l’altro e già che erano lì ne hanno approfittato entrambi.

Hank è di fianco al suo miglior amico peloso, entrambi nella classica posizione che i cani hanno quando è ora di fare la cacca. La scena era così divertente ed esilarante che era impossibile non riprendere la strana coppia.

Fonte foto da Facebook di Steve Bloom

Cacca sincronizzata per Hank e il suo amico a quattro zampe

Gli amici che fanno la cacca insieme stanno insieme.

Con questa frase Steve Bloom ha condiviso le foto dei due amici per la pelle su Facebook. Ottenendo ovviamente una marea di like, di commenti, di apprezzamenti e di parole divertite sul comportamento dei due cuccioli.