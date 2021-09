La bellissima storia di un cane randagio che accompagna la mamma dei suoi cuccioli in una clinica veteriaria per partorire

Una storia bellissima che ci arriva dal Brasile, precisamente da Cariacica e che si è rapidamente diffusa in tutto il mondo. Il protagonista è un cane randagio che aspetta la mamma dei sui cuccioli fuori una clinica veterinaria.

Avevamo già raccontato la storia della cagnolina incinta che viveva per le strade del posto e che si è presentata da sola fuori una clinica veterinaria. Il team medico l’aveva accolta e le aveva fornito tutte le cure necessarie. Dopo le indagini, i volontari avevano scoperto che si trattava di una randagia accudita dai negozianti di un quartiere poco distante dalla struttura medica.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un’altro cane randagio. Un maschio, che si è poi scoperto essere il papà dei cuccioli.

L’animale è arrivato insieme alla futura mamma, come se avesse voluto accompagnarla a partorire. Ed è poi rimasto fuori ad attenderla, per assicurarsi che tutto andasse bene. A notare la loro presenza, è stato il veterinario Joăo Aureo Rodrigues de Oliveira. Quest’ultimo ha accolto la cucciola in stato di gravidanza, che ha in seguito deciso di chiamare Amiga.

Dopo tutti i controlli, è arrivato il momento del parto e la cagnolina ha dato alla luce sei bellissimi cuccioli. Oggi i due animali, mamma e papà, si sono ricongiunti e l’intera famiglia sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno grazie alle amorevoli persone della clinica veterinaria.

Il team medico ha fatto sapere che le loro condizioni di salute sono ottime e che presto tutti avranno la possibilità di essere adottati e trovare una famiglia disposti ad accoglierli ed amarli.

La storia e le immagini di questi cani si sono diffuse sul web e in poco tempo hanno raggiunto ogni parte del mondo. Una storia d’amore e di fedeltà, che ci lascia una lezione da custodire nel cuore per il resto della nostra vita!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: