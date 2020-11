Questa è la storia incredibile di un salvataggio davvero eroico, compiuto da un ragazzo di buon cuore che non si è voltato dall’altra parte, ma ha deciso di agire ed entrare in azione. L’uomo salva il gattino entrando nello stesso canale pieno di acqua dove il micio era caduto. E dal quale non sarebbe riuscito a venire fuori da solo.

Fonte Pixabay

Sappiamo che i gatti sono molto curiosi. E sappiamo anche che spesso proprio questa loro caratteristica li può portare a cacciare in guai. Talvolta talmente grossi che uscirne è un po’ troppo difficile, anche per la loro tenacia e la loro intraprendenza.

Sui social network è apparso un video che mostra un salvataggio davvero eroico e coraggioso da parte di un giovane ragazzo che, vedendo il povero animale randagio in difficoltà, non ha esitato a fare tutto quello che era in suo potere per dargli una mano. Anche se questo voleva dire mettere a rischio la sua stessa vita.

Il video del salvataggio del povero micino sta facendo il giro del web, proprio per il gesto d’amore e di solidarietà che il ragazzo ha compiuto. Se non fosse stato per lui, infatti, quel povero micio forse non ce l’avrebbe fatta ad uscire da quel canale pieno di acqua.

Nel filmato, infatti, si vede il micio tutto bagnato e in difficoltà che tenta di venire fuori da quella trappola piena di acqua. Non sappiamo come è finito lì dentro. Forse è solo scivolato all’interno del canale. E per lui uscirne sembra impossibile. Chissà quanta gente è passata di lì e non ha badato al povero animale in difficoltà. Ma per fortuna è arrivato il suo angelo custode a salvarlo.

Fonte Pixabay

Uomo salva il gattino: quante belle storie a lieto fine da raccontare

Tra tante storie tristi che riguardano maltrattamenti, abusi, abbandoni di povere creature che non possono difendersi da sole, ci sono anche atti eroici e di coraggio come quello che vi abbiamo raccontato oggi.

Fonte YouTube Animaux & Vie

Non una storia a lieto fine isolata. Ma storie di cui vorremmo parlarvi sempre più spesso, per sensibilizzare tutti sull’importanza di aiutare i randagi.