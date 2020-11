Una vicenda straziante è stata resa pubblica poche settimane fa. La protagonista è una cagnolina chiamata Ziggy, che una coppia ha trovato mentre stava vegliando il corpo del suo fratellino a quattro zampe, ormai senza vita. Era distrutta per ciò che stava vivendo ed aveva anche il terrore degli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per Krystal Woodward. Era uscita con il marito per fare le loro solite commissioni.

All’improvviso mentre erano in macchina, sul ciglio della strada, la donna ha notato qualcosa di molto strano. Ha visto un cane, in condizioni critiche, seduto a terra. Vicino c’era altro cucciolo che non si muoveva.

La donna ha capito tempestivamente che la situazione era più complicata del previsto. Per questo si è subito fermata per controllare. Mentre si stava avvicinando a loro, ha fatto la scoperta che le ha spezzato il cuore.

CREDIT: FACEBOOK

Ziggy era una cagnolina che purtroppo a causa dei maltrattamenti subiti nella sua vita, aveva il terrore degli esseri umani. Era molto legata al suo fratellino a quattro che aveva appena perso la vita.

I due signori sapevano che dovevano fare qualcosa per aiutarla, ma riuscire a prenderla non è stato affatto semplice. Hanno lavorato per più di 12 ore.

La strada per la guarigione di Ziggy

CREDIT: ANIMAL DOG RESCUE

Alla fine, quando la donna è riuscita a prendere la cucciola tra le sue braccia, l’ha fatta salire subito nella sua auto e l’hanno portata nel rifugio di Pinky Paws Search and Rescue. Vista la sua situazione, i volontari l’hanno ricoverata.

La piccola Ziggy è stata sottoposta ad una visita accurata e poco dopo, anche ad un bagno caldo. I ragazzi per riuscire a toglierle tutto il pelo hanno dovuto anestetizzarla, per non farla soffrire troppo.

CREDIT: FACEBOOK

Al momento la cucciola sta facendo molti miglioramenti, ma è ancora nel rifugio. I volontari prima di fare gli annunci per la sua adozione, vogliono aiutarla a superare tutti i traumi che ha subito nella sua breve vita. Il suo passato è sconosciuto per tutti, ma sono certi che non abbia mai ricevuto l’amore e le attenzioni di cui aveva bisogno.