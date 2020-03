Cadence salva il piccolo Mj Cadence salva il piccolo Mj, caduto in acqua durante il video

Era un giorno come un altro per una ragazza adolescente, chiamata Cadence Beavers, che era in casa con una sua amica e stava registrando un video su TikTok. All’improvviso si è resa conto che il cane della sorella, chiamato Mj era caduto in piscina e non riusciva a risalire. Sono stati attimi di panico.

Tutto stava procedendo normalmente per la giovane che era in casa con una sua amica e si stava divertendo a fare i video, per la famosa applicazione.

Ad un certo punto, mentre stava facendo uno dei suoi video, ha sentito uno strano rumore dietro di lei, quando si è girata ha scoperto cosa era appena accaduto al cane.

Il cucciolo era caduto in acqua e non riusciva più a risalire. Era in grave pericolo e Cadence senza rifletterci, si è gettata in acqua per salvarlo.

“Non sapevo che tutti i cani non potessero nuotare, quindi quando ho sentito lo splash e mi sono girata, ho visto Mj che era sul fondo e non risaliva. Sembrava una roccia. Mi ero dimenticata che stavo realizzando un TikTok.

Il mio istinto mi diceva di togliermi le scarpe, controllare se avevo il cellulare in tasca e gettarmi in acqua per salvarlo!” Ha raccontato la giovane sull’accaduto.

La clip subito dopo è stata pubblicata sul web, ma Cadence ha ricevuto molti commenti negativi, poiché le persone hanno notato che invece di pensare alla vita del cane, ha pensato a togliersi le scarpe ed a controllare il telefono. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Mj ora sta bene è sano e salvo, grazie al tempestivo intervento della sua giovane amica umana. Come abbiamo già detto, il filmato è diventato virale, ma ha avuto commenti sia negativi, che positivi.

Voi che ne pensate di questa vicenda? Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Ragazzo salva la vita del cagnolino