Per fortuna qualcuno è intervenuto in tempo

Questa è la tenerissima storia di una povera cagnolina a tre zampe che si mette a scavare una buca per poter così proteggere i suoi cuccioli e metterli al riparo da ogni pericolo. Le sue fotografie hanno letteralmente fatto il giro del mondo per la tenerezza di scatti che sono semplicemente adorabili. Come ogni mamma pensa prima ai suoi piccoletti.

Fonte foto da video su TikTok di neynunes374

La mamma aveva dato da poco alla luce due adorabili cuccioli e qualcuno l’aveva abbandonata in mezzo a una strada. Proprio nel momento in cui aveva maggiormente bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lei, la cagnolina era da sola ad affrontare la maternità.

Per mettere al sicuro i suoi due cuccioli, la cagnolina, che purtroppo aveva perso anche una zampa, si era messa a scavare una buca, così da proteggere i suoi piccolini. Per lei quello era l’unico modo per poter fare in modo che loro fossero sempre sani e salvi.

Ney Nunes ha trovato la mamma e i suoi due cuccioli in una buca sotto una torre dell’elettricità. La cagnolina era irrequieta e aveva portato fino lì quella persona che secondo lei avrebbe potuto aiutare la sua famiglia.

E, infatti, Ney Nunes ha salvato sia la dolce cagnolina e i suoi due cuccioli, portando tutti e tre i randagi a casa sua. Arrivati qui li ha nutriti e li ha fatti un bel bagno profumato, facendo a loro tante dolci coccole, per potersi riposare un po’.

Fonte foto da video su TikTok di neynunes374

Cagnolina a tre zampe e i suoi due cuccioli trovano una casa per sempre

Grazie all’aiuto di questa persona di buon cuore, la dolce cagnolina ha potuto mettere in salvo i suoi due cuccioli.

Fonte foto da video su TikTok di neynunes374

Tutti e tre sono stati adottati in poco tempo e ora hanno una nuova casa per sempre.