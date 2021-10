Solo poco tempo fa i volontari di Hope For Paws hanno salvato la vita di un povero gattino randagio, chiamato Grimm che era in condizioni davvero disperate. Se non fossero intervenuti avrebbe perso la vita in pochi giorni, poiché la sua situazione medica era davvero complicata e delicata.

CREDIT: YOUTUBE

Eventi simili sono molto più comuni di quello che si crede. Per questo è importante chiedere aiuto quando si vede un animale in difficoltà.

In questa vicenda sono intervenuti Dominique e JoAnn, due volontari di Hope For Paws, che hanno saputo della situazione di questo gatto tramite una segnalazione.

Una coppia ogni giorno gli dava il cibo di cui aveva bisogno, ma negli ultimi tempi il piccolo felino era diventato davvero strano. Non voleva farsi toccare da nessuno e piangeva per ore fuori la loro abitazione.

CREDIT: YOUTUBE

I signori si sono presto resi conto che le sue condizioni erano peggiorate. Per questo hanno deciso di chiedere aiuto ai ragazzi. Quelle persone dal cuore d’oro, appena sono venute a conoscenza della vicenda, sono subito intervenute.

Al loro arrivo, il piccolo Grimm era seduto davanti la porta del garage. Si vedeva che li stava aspettando e desiderava solo di esser portato via dalla strada. Voleva avere un posto caldo in cui poter vivere.

Le condizioni del piccolo Grimm dopo la visita

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi sono riusciti a prenderlo e a portarlo nel loro rifugio in pochi minuti. Il medico lo ha sottoposto ad un’accurata visita ed è proprio in quel momento che è emersa una triste realtà.

Il gattino oltre ad essere malnutrito e disidratato, era affetto anche da un virus che colpisce i gatti. Inoltre, aveva una malattia ai denti ed un ascesso alla schiena, causato da una ferita mai curata. Ecco il video della sua storia di seguito:

I ragazzi grazie alle molte donazioni che hanno ricevuto, sono riusciti a farlo tornare in salute. Per settimane si sono occupati di lui ed hanno fatto il possibile. Alla fine, sono anche riusciti a trovare una famiglia umana dolce ed amorevole, disposta ad adottarlo.