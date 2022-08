Questa è la triste storia di Kira, un dolce cagnolina abbandonata di fronte al figlio in lacrime da una donna priva di scrupoli, che non ha esitato a legarla ad un palo per poi andarsene via. Per fortuna una persona con il cellulare ha ripreso tutto, permettendo il rapido salvataggio del povero cucciolo, che ora cerca una casa per sempre.

Siamo a Foggia, dove una donna ha abbandonato nello scorso giugno una dolce cagnolina. Una persona ha ripreso tutto con il cellulare, riprendendo la donna che legava Kira a un palo in via Grecia. Con lei il figlio in lacrime che non capiva il perché la mamma facesse una cosa del genere.

Il video ritraeva la donna mentre abbandonava il cane e proprio grazie a quella ripresa qualcuno ha sporto denuncia contro la proprietaria di Kira. L’associazione E.R.A. Ambiente N.I.T.A. si costituirà parte civile, dopo aver diffuso la foto della cagnolina insieme all’agente di Polizia Locale che l’ha salvata.

Presto giustizia sarà fatta e la nostra associazione E.R.A. Ambiente N.I.T.A. si costituirà parte civile nel processo. Alla Polizia Locale di Foggia che, dopo non facili indagini è riuscita a identificare e denunciare la donna, va il nostro ringraziamento per la dedizione e professionalità dimostrata tanto che il presidente della nostra associazione sta predisponendo un elogio da conferire al Comando di Polizia Locale ed agli agenti che hanno seguito le indagini. Adesso Kira sta bene e cerca una casa. Chiunque vorrà adottarla può rivolgersi alla Polizia Locale di Foggia.

Anche l’Enpa aveva denunciato il caso di abbandono postando il video sui canali social. Video grazie al quale gli agenti di polizia locale hanno individuato e denunciato la donna per abbandono di animali.

Ora Kira potrà trovare una casa per sempre!