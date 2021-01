Cagnolina abbandonata trova conforto nella giacca del suo proprietario, in attesa del suo ritorno

Abbandonata crudelmente in strada, Honey ritrova la felicità grazie agli splendidi volontari di un'associazione

La storia della cagnolina Honey ci dimostra, ancora una volta, la fedeltà di un amico a quattro zampe nei confronti del suo proprietario, anche quando si ritrova solo e tradito, senza sapere il perché. La povera Honey è stata abbandonata dall’uomo che avrebbe dovuto amarla, sul ciglio della strada.

Per diversi giorni, la cagnolina è rimasta seduta su quel preciso punto, trovando conforto nella giacca del suo papà. Trascorreva il tempo, senza nemmeno preoccuparsi di mangiare. Osservava tutte le macchine che le passavano accanto, con la speranza che una di quelle fosse quella del suo proprietario, tornato indietro a prenderla. Cosa che purtroppo non è mai accaduta, perché mentre lei è rimasta a fedele alla persona che amava, questa non si è minimante curata di lei.

Fortunatamente, grazie a diverse segnalazioni, un gruppo di soccorso locale è venuto a conoscenza della sua situazione ed ha deciso di intervenire. I volontari si sono recati sul posto ed hanno portato in salvo la piccola Honey. Oltre al suo stato d’animo triste dovuto all’abbandono, la cagnolina era anche infreddolita, magra ed aveva la rogna.

I soccorritori hanno deciso di portarla dal veterinario, dove la cucciola è rimasta ricoverata per diversi giorni. Il medico le ha prescritto bagni medicali giornalieri per la cura della sua pelle infetta ed una dieta consona. Finalmente Honey era in buone mani.

L’affidamento di Honey

Una volta dimessa dalla clinica veterinaria, la cagnolina ha trovato ben presto una casa adottiva. Oggi ha ripreso peso e il suo pelo sta ricrescendo. È perfino riuscita a mostrare la sua dolce personalità.

Anche se un abbandono possa sembrare una condanna definitiva, a volte, come nel caso di Honey, può rivelarsi una benedizione. Nonostante le cattive intenzioni del proprietario della cagnolina, che aveva già scelto quale dovesse il suo destino, qualcun altro ha cambiato le carte in tavola.

Honey ha una nuova famiglia, che si prende cura di lei 24 ore su 24 e che ha fatto in modo che la cucciola tornasse a credere nell’amore. Testimonianza ne sono le bellissime foto pubblicate sul web il giorno di Natale.