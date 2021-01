Dopo aver realizzato che il proprietario stava per sopprimere un cane, uno sconosciuto interviene e chiede di adottarla

Un uomo salva la vita a un cane che si trovava dal veterinario. E per il quale era stata stabilita una condanna a morte. Il povero cucciolo era malato. E il suo proprietario non ne voleva più sapere niente, perché non gli era più utile. Per fortuna ha incontrato una persona di buon cuore che ha deciso di regalargli un’altra possibilità di vita.

Fonte Pixabay

Il proprietario un giorno ha deciso di portare questo cane dal veterinario. Non perché stava male e voleva salvargli la vita. Ma perché stava male e voleva che venisse messa a dormire per sempre, perché non gli era più utile.

Il padrone era un cacciatore. Non aveva bisogno di un cane malato. Niente amore per questo povero cucciolo, che veniva solo sfruttato fino a quando era stato in condizioni di farlo. Per poi essere sacrificato al primo accenno di debolezza.

Fonte YouTube The Dodo

Un uomo che si trovava in quello stesso ambulatorio ha assistito alla scena. E non poteva credere alle sue orecchie. Lo sconosciuto si è messo a discutere con il proprietario affinché cambiasse idea, offrendosi anche di portarla a casa sua.

Il proprietario dopo tante insistenza ha consegnato Moira, questo il nome del cane, a quello sconosciuto. Che ha cambiato la vita di questo cucciolo malato, depresso, sempre impaurito: chissà che traumi aveva subito.

Fonte YouTube The Dodo

L’uomo salva la vita al cane e gli regala una nuova vita

Grazie al gesto di quello sconosciuto e alla sua nuova vita con lui, Moira ha fatto molti progressi. Segue cure e trattamenti e ha iniziato nuovamente a mangiare.

Ha più fiducia negli esseri umani, grazie al nuovo proprietario che fa di tutto per farla stare bene.

Fonte YouTube The Dodo

Sono bastati pochi mesi per trasformare il comportamento di Moira. A dimostrazione che l’amore può compiere grandi imprese.