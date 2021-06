Questa è una storia davvero dolcissima che scalda i cuori. La dolce e adorabile cagnolina adotta i gattini orfani, che non possono più crescere con la loro mamma. La cucciolotta non ci pensa su due volte e dà ai piccoli micini tutto l’amore materno di cui hanno bisogno ogni giorno. Lei li coccola, li lava, li segue tutto il giorno. Come una mamma fa.

Roxi è una cucciolotta salvata dai volontari, che oggi vive all’YP Puppy Rescue di Moonta, città che si trova nel sud dell’Australia. L’organizzazione senza scopo di lucro si dedica al salvataggio di animali, allevando cuccioli soli, prendendosi cura di cani anziani abbandonati, dando un grande contributo alla comunità.

Roxi è stata trovata in strada. Cercava cibo. Quando è arrivata al rifugio nessuno poteva immaginare quando fosse stata difficile la sua vita. Era magra e aveva il cancro. I medici l’hanno sottoposta a 3 ore di intervento chirurgico e le hanno salvato la vita.

Roxi aveva passato le peggiori difficoltà, ma era sempre allegra e felice con tutti. Quando si è ripresa ha mostrato un carattere dolcissimo e lo ha dimostrato quando dei poveri gattini sono rimasti senza la mamma.

Quando hanno messo vicino il cane e i mici subito c’è stato un feeling. Lei ha deciso di diventare la loro mamma, dando loro tutto l’amore e le cure di cui avevano bisogno in quel momento.

Cagnolina adotta i gattini orfani e la loro storia è adorabile

Roxi li pulisce e fa loro da madre, si coccolano e si prende cura di loro come se fossero i suoi figli. Per lei sono i suoi cuccioli e poco importa se appartengono a specie diverse.

Purtroppo, però, il cancro è tornato e Roxi è morta poco tempo fa. Ma ha lasciato tanti bellissimi ricordi e un amore che ha saputo superare ogni difficoltà.